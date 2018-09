Nach heftigen Regenfällen in Nigeria hat die Regierung den Notstand ausgerufen. Quelle: reuters

Innerhalb weniger Tage sind mindestens 100 Menschen infolge schwerer Überschwemmungen in Nigeria ums Leben gekommen. Die Opferzahl könne noch weiter steigen, warnte die Katastrophenschutzbehörde. Die Überschwemmungen wurden von heftigen Regenfällen ausgelöst. Diese dauern weiterhin an.



Die Katastrophenschutzeinheiten der Armee wurden aktiviert, wie Präsident Muhammadu Buhari erklärte. Überschwemmungen sind in Nigeria in der Regenzeit nicht unüblich, jedoch nicht in diesem Ausmaß.