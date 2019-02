Der Kongress hat die Mittel in der Hand, das zu stoppen, wenn er will. Chris Edelson, Autor

Sollte sich in beiden Häusern des Kongresses eine Mehrheit gegen Trump finden, dürfte der Präsident sein Veto dagegen einlegen, das nur mit Zweidrittelmehrheit überstimmt werden kann. Für die Verfassung sei dies ein wichtiger Augenblick, sagt Professor Chris Edelson, der ein Buch über die Macht der US-Präsidenten geschrieben hat. "Der Kongress hat die Mittel in der Hand, das zu stoppen, wenn er will", sagt er. Alle Augen seien jetzt auf die Republikaner gerichtet, ohne die keine Zweidrittelmehrheit möglich ist.



Die US Handelskammer warnt, Trump schaffe einen Präzedenzfall für künftige Auseinandersetzungen. Dieser könne das seit mehr als 200 Jahren bewährte System der Gewaltenteilung untergraben. Eine Schlagzeile der konservativen "National Review" lautete bereits: "Wir werden das bedauern."