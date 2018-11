Einschusslöcher am Café "Bonne Biere" in Paris Quelle: Malte Christians/dpa

In Frankreich haben die Gedenkzeremonien zum zweiten Jahrestag der Pariser Terroranschläge begonnen. Staatspräsident Emmanuel Macron legte einen Kranz vor einer Gedenktafel am Stade de France im Vorort Saint-Denis nieder, anschließend hielten die Anwesenden für eine Schweigeminute inne.



An dem Stadion hatten am 13. November 2015 die Anschläge begonnen, bei denen Islamisten insgesamt 130 Menschen ermordeten. Die für Frankreich beispiellosen Anschläge hatten das Land schwer erschüttert.