Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Archivbild Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zur positiven Erinnerung an die Novemberrevolution von 1918 aufgerufen. "Es lebe die deutsche Republik! Das ist der Satz, den Philipp Scheidemann morgen vor 100 Jahren in die Menge rief. Und es war die Geburtsstunde der parlamentarischen Demokratie in Deutschland", sagte Steinmeier in einem Facebook-Video.



Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit, sondern sei erkämpft worden, betonte er. Viele Männer und Frauen hätten dafür ihr Leben gelassen.