Die Opfer kamen in Amesbury mit dem Nowitschok-Gift in Berührung. Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Die britische Polizei versucht weiter herauszufinden, wie ein Pärchen in Südengland mit dem Kampfstoff Nowitschok in Kontakt kam. Die 44-jährige Frau war am Sonntag gestorben, der Mann liegt im Krankenhaus.



Polizisten hätten kurz mit dem 45-Jährigen sprechen können, teilte Scotland Yard mit. Er ist erst seit Dienstag wieder bei Bewusstsein und, wie die Ärzte mitteilten, nicht mehr in kritischem Zustand. Es soll in enger Absprache mit den Ärzten weitere Gespräche geben, erklärte die Polizei.