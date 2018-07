Nowitschok-Fall in Amesbury. Quelle: Rod Minchin/PA Wire/dpa

Der mit Nowitschok vergiftete britische Mann (45) ist wieder bei Bewusstsein. Sein Zustand sei kritisch, aber stabil, teilte die Klinik mit. Der Mann und seine Frau (44) waren Ende Juni mit Vergiftungserscheinungen in Amesbury gefunden worden. Die Frau starb am Sonntagabend. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden mit dem Nervengift in Kontakt kamen.



Der russische Ex-Spion Sergej Skripal (67) und seine Tochter Julia (33) waren im März Opfer eines Nervengift-Anschlags geworden.