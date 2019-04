Auch "one more year", also "noch ein Jahr", riefen die Zuschauer in der Hoffnung, dass es vielleicht doch weitergeht. Der 14-malige Allstar erhielt wie von Carlisle angekündigt viel Spielzeit, wurde immer wieder vom Publikum gefordert ("we want Dirk") und kam am Ende auf 32:42 Minuten. Im Schnitt waren es in dieser Saison nur 14,9 gewesen. Nowitzki stand auf dem Parkett, als sein vielleicht letztes Spiel in Dallas zu Ende ging.