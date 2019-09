heute.de: Wie beurteilen Sie den NPD-Mann Jagsch?



Syguda: Ich kenne Stefan Jagsch als Mitglied unseres Gemeinderates. Er hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren maximal fünf bis sechs Mal zu Wort gemeldet. Die Wortmeldungen waren harmlos, also keine rechte Hetze oder so. Wir erleben ihn eher still und unauffällig. Umso ungewöhnlicher, dass er plötzlich Ortsvorsteher wurde. Aber klar, bei der NPD gehört er zu den Strippenziehern, immerhin ist er stellvertretender Landeschef in Hessen. In den sozialen Netzwerken gibt es viele Videos und Statements, die belegen, für welche Werte Herr Jagsch steht: Werte, die aus meiner Sicht unvereinbar sind mit dem Amt eines Ortsvorstehers.



heute.de: Ist die Waldsiedlung eine braune Hochburg?