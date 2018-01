Wie geht es jetzt weiter, wo sieht Pretzell seine politische Zukunft? Käme vielleicht eine andere Partei für ihn in Frage? Oder will er eine neue gründen? Bei diesen Fragen im ZDF morgenmagazin muss Pretzell schmunzeln, dann hebt er an zu einer längeren Erklärung. Es gebe in Deutschland eigentlich nur noch eine relevante Volkspartei und die habe leider das Problem, dass sie sich regional so einschränke, dass sie bundespolitisch "völlig kastriert" sei: "Das ist die CSU."