Die Justiz ist nicht die Inkasso-Stelle der Verkehrsbetriebe. NRW-Justizminister Peter Biesenbach

Dabei ist eine Haftstrafe beim Schwarzfahren eigentlich gar nicht vorgesehen: Wer das erhöhte Beförderungsentgelt von 60 Euro nicht bezahlt oder als Wiederholungstäter auffällt, kann lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Nur wer die dann auch nicht bezahlt, muss in Haft - "ersatzweise", so wie Mirko Wolf. In manchen Gefängnissen sitzen inzwischen so viele Schwarzfahrer, dass die Plätze knapp werden: Von den 50.000 Inhaftierten bundesweit sind geschätzt mindestens tausend Schwarzfahrer. Jeder einzelne kostet den Steuerzahler täglich mehr als hundert Euro.