NRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU). Quelle: Marius Becker/dpa

Hacker-Angriff auf die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking: Auf dem privaten Fernsehgerät der CDU-Politikerin sei am Donnerstag plötzlich eine Aufnahme aus einer Fragestunde im Landtag abgespielt worden, in der es um die Schweinehaltung in ihrem Familienbetrieb gegangen sei, teilte die Landesregierung mit.



Das Landeskriminalamt leitete Ermittlungen ein. Kurz vor der Tat sei die Ministerin bereits in einem sozialen Netzwerk massiv bedroht worden.