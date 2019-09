Die Fehlbildungen in dieser Klinik sind wohl Zufall. Archivbild.

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Bei Arm- und Handfehlbildungen Neugeborener sieht das NRW-Gesundheitsministerium in den vergangenen Jahren keine regionalen Häufungen. Die Behörde hatte in allen Geburtskliniken des Bundeslandes nach Fehlbildungen in den Jahren 2017, 2018 und 2019 gefragt.



Anlass war eine Häufung von Hand-Fehlbildungen bei Neugeborenen an einer Gelsenkirchener Klinik. Die Abfrage ergab, dass bei deutlich weniger als 0,1 Prozent aller Neugeborenen Fehlbildungen der Hände festgestellt wurden.