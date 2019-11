Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz rechnet in dem Bundesland 3.200 Menschen der "Reichsbürgerszene" zu. Etwa 100 von ihnen verkehrten auch in der rechtsextremen Szene. Regionale Schwerpunkte seien in der Region Ostwestfalen-Lippe, im Kreis Soest, im Hochsauerlandkreis und im Großraum Köln.