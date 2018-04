SPD-Landesparteichef Michael Groschek. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Der Chef der nordrhein-westfälischen SPD, Michael Groschek, will nicht mehr für das Amt des Parteivorsitzenden antreten. "Wir werden eine große personelle Erneuerung an der Spitze der SPD erleben", sagte Groschek in Düsseldorf.



Der mitgliederstärkste SPD-Landesverband will nun schon auf einem vorgezogenen Pareteitag am 23. Juni in Bochum einen neuen Vorstand wählen. Groschek hatte die Führung der Partei im Juni 2017 nach der schweren Niederlage der SPD bei der Landtagswahl übernommen.