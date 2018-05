Riefenstahl dreht 1934 "Triumph des Willens". Quelle: Friedrich Rohrmann/dpa

Berlin bekommt den Nachlass der wegen ihrer Nazi-Propagandafilme zeitlebens umstrittenen Filmregisseurin und Fotografin Leni Riefenstahl (1902 - 2003). Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz will die Fotografie- und Filmbestände, Briefe, Akten und Dokumente aufarbeiten.



Der fotografische Bestand soll im Museum für Fotografie am Bahnhof Zoo untergebracht werden. Hier wird auch das Werk Helmut Newtons gezeigt, mit dem Riefenstahl in späten Lebensjahren befreundet war.