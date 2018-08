Doch weil Baumann seit 2017 in einem Bremer Caritas-Pflegeheim lebte, wurde ihm seine NS-Opferrente nachträglich um die Hälfte gekürzt. Seinem Sohn flatterte deshalb eine Nachzahlungsforderung über 4.100 Euro ins Haus. Grund ist wohl, dass der 96 Jahre alt gewordene Vater nicht rechtzeitig den Umzug ins Pflegeheim mitgeteilt hat - seit 1993 bekam er eine NS-Opferrente von zuletzt 660,15 Euro monatlich. Was kaum bekannt ist: Müssen die Überlebenden in ein Pflegeheim, kann die Opferrente um fast die Hälfte gekürzt und in ein "Heimtaschengeld" umgewandelt werden. Bei Ludwig Baumann wurden 352 Euro festgesetzt. "Das ist ein Unding, das geht gar nicht", sagt sein Sohn André Baumann. "Die Begründung ist, dass man da ja voll versorgt wird." Das Schreiben stammt von der Generalzolldirektion Köln; Baumann will erst mal nicht zahlen.