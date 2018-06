Steinmeier bittet um Vergebung für Unrecht an Homosexuellen. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Bundespräsident Steinmeier hat eine Verharmlosung der Verbrechen der Nationalsozialisten scharf verurteilt. "Wer heute den einzigartigen Bruch mit der Zivilisation leugnet, kleinredet oder relativiert, der verhöhnt nicht nur die Millionen Opfer, sondern der will ganz bewusst alte Wunden aufreißen und sät neuen Hass, und dem müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen."



Das sagte Steinmeier bei einem Festakt in Berlin zum 10. Jahrestag des Denkmals für die in der NS-Zeit verfolgten Homosexuellen.