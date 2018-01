«Aus dem Nichts» von Fatih Akin erhielt einen Golden Globe. Quelle: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Das deutsche NSU-Drama "Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin hat den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse am Sonntag bei der 75. Golden-Globe-Gala in Los Angeles. Der Film mit Hauptdarstellerin Diane Kruger ist auch der deutsche Oscar-Kandidat.



Akins Thriller erzählt von einem Anschlag in Hamburg, bei dem ein Kurde und dessen Sohn ums Leben kommen. Kruger erhielt bereits den Darstellerpreis der Filmfestspiele in Cannes.