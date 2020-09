Gedenkveranstaltung zum Todestag des NSU-Opfers.

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

In Rostock haben rund 150 Menschen des vor 16 Jahren ermordeten Mehmet Turgut gedacht. Der 25-jährige Türke war 2004 vom sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) erschossen worden.



Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück verwies in ihrer Ansprache auf die Reihe von Gewalttaten, die deutschlandweit in den vergangenen Monaten aus rassistischen und menschenverachtenden Motiven heraus verübt worden sind. Dazu zählte sie unter anderem den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.