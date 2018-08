Beate Zschäpe will sich am Dienstag äußern. Archiv Quelle: Matthias Schrader/AP Pool/dpa

Die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe will sich vor dem Urteil im NSU-Prozess noch einmal persönlich äußern. Ihr Anwalt Mathias Grasel kündigte eine rund fünfminütige Erklärung seiner Mandantin an. Auch drei andere Mitangeklagte wollen sich im Rahmen von letzten Worten äußern.



Dies soll am kommenden Dienstag erfolgen, wie der Vorsitzende Richter Manfred Götzl mitteilte. Damit wäre der Weg für ein Urteil in dem Mammutverfahren frei, möglicherweise in der übernächsten Woche.