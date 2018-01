"Wie kann ich je vergessen, wie sich meine Kinder verkrochen haben", erinnert sich Elif Kubasik, die Witwe des 2006 in Dortmund ermordeten Kioskbesitzers. Bei den Menschen, die Opfer des Bombenanschlags in der Kölner Keupstraße geworden sind, hat sich für all das ein fester Begriff eingebrannt - sie sprechen von der "Bombe nach der Bombe". Und doch hatten viele Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat - anfangs.