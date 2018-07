'Ich habe mich nicht gestellt, um nichts zu sagen' - dieser Satz am Tag der Selbststellung war und ist bis heute keine leere Phrase für mich. Rückwirkend betrachtet war der 8. November 2011 eine Art Befreiung für mich. Ich wollte und will die Verantwortung für die Dinge übernehmen, die ich selbst verschuldet habe, und entschuldige mich für all das Leid, was ich verursacht habe.