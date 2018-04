Die Bundesanwaltschaft und die Nebenkläger hatten ihre Plädoyers bereits Anfang Februar beendet. Die Anklagebehörde fordert für Zschäpe lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Zschäpe war nach Überzeugung der Anklage eines von drei gleichberechtigten Mitgliedern des "Nationalsozialistischen Untergrunds" und sollte deshalb als Mittäterin an sämtlichen Verbrechen der Gruppe bestraft werden. Dazu zählen zehn Morde, neun davon aus rassistischen Motiven, einer an einer deutschen Polizistin. Zschäpe sei zwar nicht selbst an den Tatorten gewesen, habe aber im Hintergrund an den Taten von Böhnhardt und Mundlos mitgewirkt. Die Opfer waren überwiegend türkischer und griechischer Abstammung. Bei der Enttarnung der Gruppe nahmen sich Böhnhardt und Mundlos im Jahr 2011 das Leben.



Dass Zschäpe sich praktisch als Chefin der Bande geriert und die Männer im Griff gehabt habe, stelle die Fakten auf den Kopf, sagte Borchert. "Meine Mandantin bestreitet vehement, diesen Mord und die anderen Morde und Bombenanschläge gewollt zu haben." Er habe viele Stunden mit Zschäpe gesprochen. Die Argumentation der Anklage sei spekulativ. Die Bundesanwälte hätten alle Indizien einseitig so ausgelegt, dass sie in ihr Bild passten.