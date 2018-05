Wieder ist Gamze Kubasik am vergangenen Prozesstag nach München gereist und hat ihren zweijährigen Sohn in der Obhut ihres Mannes gelassen. Nicht ganz einfach für die junge Mutter, aber es sei ihr "sehr wichtig, Präsenz zu zeigen" in dieser Phase des Prozesses. Die Frau mit den langen, dunklen, glatten Haaren, ist die älteste Tochter von Mehmet Kubasik, dem vermutlich achten Mordopfer des NSU. Die 32-jährige will selbst das Wort ergreifen, wenn die Nebenkläger ihre Plädoyers halten. Darauf hat sie sich mit ihrem Anwalt Sebastian Scharmer vorbereitet, darauf wartet sie eigentlich schon seit Wochen. Doch es kommt anders - wieder einmal.