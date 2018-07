In dem seit Mai 2013 andauernden NSU-Prozess sprach Zschäpe vorher nie so lange. Nun, an diesem vorletzten Verhandlungstag vor dem vom Gericht auf den Mittwoch kommender Woche festgesetzten Urteilstermin, spricht sie so ausführlich, dass eine Frage zwingend erscheint: Was wäre, wenn sie diese Sätze ganz zu Beginn des NSU-Prozesses gesagt hätte - oder zumindest in der intensiven Beweisaufnahme?