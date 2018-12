413 Reaktoren sind weltweit in Betrieb – fast so viele wie vor 30 Jahren. 49 weitere sind im Bau, unter anderem in der Türkei, in Russland, Südkorea, Argentinien und Bangladesch. China baut derzeit gleich an 14 neuen Reaktoren, Indien an sieben. In Frankreich hat die Kernenergie einen Anteil von 39 Prozent (2016) am Energiemix.