Der nach den Angriffen auf drei Frauen in Nürnberg gefasste Tatverdächtige hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Laut Polizei hatte der 38-Jährige bei seiner Festnahme, die bereits am Freitagmorgen in der Nähe der Tatorte erfolgt sei, ein Messer bei sich, für das er keine schlüssige Erklärung hatte. Sowohl an dem Messer als auch an seiner Kleidung seien DNA-Spuren von mindestens einem Opfer gefunden worden. Die Spurenlage spreche daher eindeutig für ihn als Täter, erklärten die Beamten.