Jubelnde Spieles des 1. FC Nürnberg Quelle: dpa

Der 1.FC Nürnberg kehrt nach vier Jahren in die Fußball-Bundesliga zurück. Das Team von Trainer Michael Köllner machte den achten Aufstieg seiner Vereinsgeschichte durch das 2:0 (1:0) beim SV Sandhausen vorzeitig perfekt. Aufsteiger sicherte Holstein Kiel sich mit dem 1:1 in Düsseldorf die Teilnahme an den Relegationsspielen.



In Sandhausen machten der Hanno Behrens (38.) und Tim Leibold (76.) den Aufstieg für die Franken perfekt. Nürnberg ist damit Rekord-Aufsteiger und kämpft zum Saisonabschluss am kommenden Sonntag gegen Düsseldorf um die Meisterschaft im Unterhaus.