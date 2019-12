Nach rassistischem Eklat: Nürnberger Christkind Benigna Munsi.

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Nach dem Eklat wegen eines rassistischen Kommentars auf der Facebook-Seite eines AfD-Kreisverbandes hat Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) das Nürnberger Christkind Benigna Munsi in Schutz genommen. "Man müsste lachen, wenn man nicht wüsste, dass diese Typen es ernst meinen, aber man könnte heulen über so viel Menschenfeindlichkeit", sagte Maly.



Die überwältigend positiven Reaktionen gegen den Post zeigten jedoch, "dass unsere Demokratie auch im Netz Haltung und Menschenwürde zeigt", so Maly.