Robbie Williams bei einem Fankonzert in Hamburg.

Quelle: Georg Wendt/dpa/Bild vom 5.12.2019

Mit seinem Weihnachtsalbum "The Christmas Present" ist Robbie Williams an die Spitze der britischen Charts geklettert. Bei der Zahl seiner Nummer-eins-Soloalben liegt er nunmehr gleichauf mit dem bisherigen Rekordhalter Elvis Presley.



Es bedeute ihm "mehr als jedes meiner anderen Alben", sagte Williams. "The Christmas Present" ist Williams 13. Soloalbum, das es als Nummer eins auf die britische Hitliste schaffte. Der 1977 gestorbene Presley stand ebenfalls 13 Mal an der Spitze der UK-Charts.