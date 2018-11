Verkehrsminister Andreas Scheuer im Bundestag.

Mit Blick auf Diesel-Fahrverbote haben fünf hessische Großstädte die vom Bundesverkehrsministerium geplante automatisierte Nummernschild-Erfassung kritisiert. Unter dem "Deckmantel" Umweltschutz werde in Grundrechte eingegriffen, heißt es in einem Brief an Minister Andreas Scheuer (CSU).



Die Umwelt-Dezernenten von Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Kassel und Gießen fordern die Einführung einer blauen Plakette statt der Erfassung, "die jede Fahrt unbescholtener Bürger" aufzeichne.