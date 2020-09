Coronavirus (Symbolbild)

Quelle: Gregor Fischer/dpa

In Bayern gibt es zwei neue bestätigte Coronavirus-Fälle. Damit ist ihre Zahl in Deutschland auf 16 gestiegen. Die zwei Neuerkrankungen stehen im Zusammenhang mit dem Automobilzulieferer aus Stockdorf. Das berichtet das bayerische Gesundheitsministerium. Einzelheiten gibt es am Mittwoch.



Alle nun insgesamt 14 bestätigten Corona-Fälle in Bayern stehen in Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto. In Deutschland wurden zudem zwei aus China ausgeflogene Menschen positiv auf das Virus getestet.