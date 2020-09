Probe eines Coronavirus-Verdachtsfalles. Symbolbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Mit einem ersten Nachweis in Sachsen-Anhalt sind nun alle Bundesländer in Deutschland vom Coronavirus betroffen. Bei einem Mann aus Halle sei Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte das Sozialministerium in Magdeburg mit.



Insgesamt sind in Deutschland mehr als 1.000 nachgewiesene Infektionen aufgelistet. Am stärksten betroffen ist Nordrhein-Westfalen mit 524 Fällen, dort gab es auch zwei Todesfälle. Weltweit hat die WHO etwa 110.000 infizierte Menschen und etwa 3.800 Todesfälle registriert, die allermeisten in China.