Ein Flugzeug der Lufthansa startet Flughafen in München.

Quelle: Armin Weigel/dpa

Nürnberg-München ist mit rund 40 Minuten Flugzeit die kürzeste Flugverbindung der Lufthansa in Deutschland. Bayerns Grünen-Chef Eike Hallitzky kritisierte die Strecke als "ökologische und ökonomische Absurdität".



Die Verbindung werde von Transitpassagieren genutzt, die in München auf internationale Flüge umstiegen, verteidigte eine Sprecherin die Strecke. Anders als etwa der Flughafen Frankfurt sei das Drehkreuz München nicht an das Fernverkehrsnetz der Bahn angeschlossen.