Flaggen von Großbritannien und der EU. Archivbild

Quelle: Kirsty O'Connor/PA Wire/dpa

Der vom britischen Unterhaus gewünschte Aufschub des Brexits ist aus Sicht der EU-Kommission denkbar, sofern es einen guten Grund dafür gibt. Es liege in der Hand der 27 bleibenden EU-Staaten, über einen etwaigen Antrag einstimmig zu entscheiden, sagte Sprecherin Mina Andreeva. Was solch ein Grund sein könnte, ließ sie offen. Bisher sei die Debatte aber hypothetisch.



Der Brexit ist für den 31. Oktober terminiert. Das Unterhaus billigte am Mittwoch einen Gesetzentwurf, der eine neue Frist bis Ende Januar vorsieht.