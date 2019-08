Waldbrände in Ostrussland

Quelle: DPA/AP

Eine Autostunde von Irkutsk entfernt können die Menschen den Qualm auch am Südufer des Baikalsees noch sehen, aber nicht riechen. Dicker Rauch hüllt die Schiffe ein. Reisende aus China machen Selfies vor den Rauchschwaden, als ob sie Sehenswürdigkeiten wären. "Jetzt lachen wir noch. Dreht der Wind wieder in die andere Richtung, stinkt es hier wie in einem Kohlelager", sagt der Russe Roman, als er die Touristen durch das Örtchen Listwjanka am Seeufer lotst. Insgesamt sind am Baikalsee Hunderte Dörfer direkt von den Bränden betroffen. Die Straßen zu den Wohngebieten sind inzwischen gesperrt. Nur das Militär kommt mit speziellen Löschflugzeugen nah an die Waldbrände ran.



Doch es gibt noch eine andere Katastrophe in der Region: Bei einem Dammbruch und heftigen Überschwemmungen verloren Tausende Menschen ihr Hab und Gut. In der Stadt Tulun im Osten von Irkutsk wurden Hunderte Häuser von den Fluten mitgerissen. Das Zuhause der Menschen liege auch Wochen später noch in Trümmern, erzählt eine Freiwillige, die die Bewohner bei den Aufräumarbeiten nach der Jahrhundertflut unterstützt. "Erst jetzt unternimmt der Staat etwas und ist auch sehr großzügig dabei. Aber vielleicht ist es zu spät."