Und: Unabhängig davon, was in der Substanz von den Anschuldigungen gegen Weil übrig bleibt, könnte sich in der Öffentlichkeit der Eindruck festsetzen, dass die Genossen gemeinsame Sache mit der Autoindustrie machen. In der Debatte über den Diesel-Skandal - kein unwichtiges Thema im Wahlkampf - wäre das extrem schädlich für die SPD. Noch dazu, weil das Thema moralisch aufgeladen ist und Schulz auch dies zu einer Frage der Gerechtigkeit erklärt hat. Der Frust bei den SPD-Leuten ist groß. Nicht nur in Niedersachsen.