König Philippe hält eine Rede. Archivbild

Quelle: Benoit Doppagne/BELGA/dpa

Mit 100 exakt gleichaltrigen Belgiern will deren König Philippe in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiern. "60 werden ist etwas Besonderes", heißt es auf dem Facebook-Profil des belgischen Königshauses.



Deshalb lade der König aus diesem Anlass 100 Mitbürgerinnen und Mitbürger, die am selben Tag wie er geboren wurden, zur gemeinsamen Feier auf sein Schloss in Laeken ein. Philippe wurde am 15. April 1960 geboren. Die Party soll aber erst einen Monat später, am 16. Mai, stattfinden.