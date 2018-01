Montage von E-Golfs in der Gläsernen VW-Manufaktur in Dresden. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Der europäische Automarkt hat 2017 zugelegt. Die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern sei im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent auf 15,14 Millionen Fahrzeuge gestiegen, sagte der Branchenverband ACEA.



Fast alle wichtigen Märkte entwickelten sich positiv. Nur in Großbritannien sanken die Zulassungen um 5,7 Prozent, der erste Rückgang in sechs Jahren. Am stärksten legten Italien (+7,9 Prozent) und Spanien (+7,7) zu. In Deutschland wuchs der Absatz mit 2,7 Prozent unterdurchschnittlich.