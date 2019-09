Ajatollah Ali Chamenei ist Irans oberster Führer. (Archivbild)

Quelle: Uncredited/Büro des iranischen Obersten Führers über AP/dpa

Ein Treffen zwischen dem Iran und den USA ist Irans oberstem Führer zufolge nur mit den Partnern des Atomdeals möglich. "Falls die Amerikaner das, was sie gesagt und getan haben, zurücknehmen und bereuen, dann können auch sie zusammen mit den anderen Vertragspartnern an einem Treffen teilnehmen", sagte Ajatollah Ali Chamenei.



Irans Präsident Hassan Ruhani will nächste Woche an der UN-Vollversammlung in New York teilnehmen. Es wird spekuliert, dass er dort auch US-Präsident Donald Trump treffen könnte.