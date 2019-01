Venezuelas Präsident Maduro will mit der Opposition reden.

Quelle: Boris Vergara/dpa

Das US-Außenministerium hält die diplomatischen Vertretungen in Venezuela nur noch mit einer Notbesetzung geöffnet. Das Ministerium ordnete die Ausreise von Regierungsangestellten an, die nicht dringend im Land benötigt werden.



Außerdem sollen alle US-Bürger in Venezuela eine Ausreise erwägen. Währenddessen zeigt sich der venezolanische Präsident Nicolas Maduro im Machtkampf mit der Opposition gesprächsbereit. Er sei bereit für einen Dialog, Verhandlungen und ein Abkommen, sagte Maduro.