Das diplomatische Geschick des früheren Immobilienhändlers bewerteten die meisten Befragten skeptisch: Zwei Drittel gaben an, sie hätten kein oder nur wenig Vertrauen in Trumps Kompetenz bei Verhandlungen mit ausländischen Staatschefs. Insgesamt 48 Prozent gaben an, sie hätten gar kein Vertrauen in Trumps Verhandlungsgeschick gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.