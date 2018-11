Seehofer hat seinen baldigen Rücktritt als CSU-Chef bestätigt. Quelle: Hendrik Schmidt/ZB/dpa

Horst Seehofer hat öffentlich seinen Rücktritt als CSU-Chef angekündigt. Innenminister wolle er aber bleiben. "Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben", sagte Seehofer Montag beim Besuch eines Fahndungs- und Kompetenzzentrums der Polizei in Bautzen. Das Parteiamt werde er hingegen niederlegen. "Das ist entschieden."



Der Zeitpunkt werde in dieser Woche mitgeteilt. Seehofer ergänzte: "Das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt."