Die Deutsche Bahn will bei angehenden Azubis künftig auf das Bewerbungsschreiben verzichten. Ab Herbst sollen nur noch Lebenslauf und Zeugnisse über eine Online-Plattform eingereicht werden. Man wolle es den Bewerbern einfacher machen, sagte Personalerin Carola Hennemann.



Die Bahn will 2018 rund 19.000 Mitarbeiter einstellen, darunter 3.600 Azubis. Es würden IT-Experten, Ingenieure aber auch Lokführer oder Fahrdienstleiter gesucht. In den nächsten Jahren gehen Tausende Mitarbeiter in Rente.