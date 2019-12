Für deutsche Fans russischen Spitzenballetts ist die Lösung aber nah. In Baden-Baden gastiert in diesem Jahr das kaum weniger renommierte Ballett vom Mariinski-Theater aus St. Petersburg. Viele Bühnen in Deutschland haben den Ballettklassiker nach dem Märchen von E.T.A Hoffmann zum Jahreswechsel als umsatzsicheren Kassenschlager im Programm.