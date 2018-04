Der Streaming-Dienst Spotify will noch weiter wachsen. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der Streaming-Musikdienst Spotify will zum Jahresende auf rund 200 Millionen Nutzer wachsen - rechnet aber weiterhin mit roten Zahlen. Die Zahl zahlender Abo-Kunden solle 92 bis 96 Millionen erreichen, kündigte Spotify gut eine Woche vor dem Börsengang in New York an.



Ende 2017 hatte der Streaming-Dienst 71 Millionen zahlende Abo-Kunden und rund 159 Millionen Nutzer insgesamt. Der Jahresumsatz soll auf bis zu 5,3 Milliarden Euro anwachsen, das wäre ein Plus von 30 Prozent.