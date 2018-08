Facebook-Aktie (Symbolbild) Quelle: dpa

Die Facebook-Aktie ist am Donnerstag in den USA abgestürzt. Die Papiere des weltgrößten Online-Netzwerks fielen zum US-Börsenschluss um rund 19 Prozent ab. Der Börsenwert des Unternehmens sank so mit einem Schlag um etwa 120 Milliarden Dollar.



Facebook hatte im zweiten Quartal eine enttäuschende Umsatzentwicklung und einen Nutzerrückgang in Europa verzeichnet. Dort griffen die neuen Datenschutz-Regeln. Zudem traut sich die Unternehmensführung nur noch eine sehr vorsichtige Prognose zu.