Kiew will eine von Moskau unabhängige orthodoxe Kirche.Archivbild

Quelle: Serg Glovny/ZUMA Wire/dpa

Ukraines Justizministerium hat dem Moskauer Patriarchat das Nutzungsrecht für das orthodoxe Kloster Potschajiw in der Westukraine entzogen. Das löste Kritik in Russland aus. Laut dem Leiter des Außenamts des Moskauer Patriarchats könne das zu "einer Verfolgung von orthodoxen Mönchen in der Ukraine" führen. Das sagte Erzpriester Nikolai Balaschow der Tass.



Kiew will über eine Kirchenvereinigung eine von Moskau unabhängige orthodoxe Kirche schaffen. Die russisch-orthodoxe Kirche wehrt sich.