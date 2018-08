Bei den Protesten sterben immer wieder Demonstranten. Archiv Quelle: Alfredo Zuniga/AP/dpa

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hat eine Arbeitsgruppe gegründet, um zu einer friedlichen Lösung des Konflikts in Nicaragua beizutragen. Man wolle eine Annäherung und die Suche nach Wegen zum Frieden in Nicaragua ermöglichen, sagte der Chiles OAS-Botschafter Hernan Salinas. Die Gruppe soll künftig die Vorgänge in dem mittelamerikanischen Land überwachen.



In Nicaragua stehen sich seit Mitte April die Regierung unter Präsident Daniel Ortega und eine zivile Opposition gegenüber.