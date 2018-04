Eine Studie bezweifelt, dass die CO2-Grenzwerte einzuhalten sind Quelle: Marijan Murat/dpa

Kaum ein Autohersteller wird einer Studie der Beratungsgesellschaft MSCI zufolge in der Lage sein, die von der EU vorgegebenen Kohlendioxid-Grenzwerte ab 2021 einzuhalten. Setze sich der Abwärtstrend bei den Diesel-Verkaufszahlen fort, würde das viele Hersteller aber noch stärker in die Bredouille bringen und die Strafzahlungen in die Höhe treiben.



Selbst wenn die Kunden statt der Diesel keine Benziner, sondern alternative Antriebe wählten, bringe das der Mehrheit der Autobauer nichts.